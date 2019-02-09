Грин: изменения в регламенте сезона-2021 сопоставимы с отказом от граунд-эффекта

Технический директор «Рэйсинг Пойнт» Энди Грин поделился ожиданиями от изменений регламента на сезон 2021 года.



«Изучим ли мы регламент 2021 года по нынешним правилам? Совершенно нет. Правила 2021 года будут сильно отличаться от тех, что будут в предстоящем сезоне. Это совершенно другой зверь. В 2021 году нас ждёт самое большое изменение аэродинамических правил за всю историю серии. Это будут изменения на уровне отказа от граунд-эффекта.



В 2021 году нас ждёт совершенно другая концепция болида. Инженерам будет очень интересно поработать с тем набором правил, что нам предложен на 2021 год. Не могу дождаться, это будет просто потрясающе. Болиды, которые будут построены к 2021 году, будут иметь огромное значение для гонок. Это будет огромный шаг от тех позиций, на которых мы сейчас находимся», — приводит слова Эндрю Грина Autosport.