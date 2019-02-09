Окон: верю, что самоотдача окупится и я вернусь в 2021 году

Французский гонщик Эстебан Окон подчеркнул, что настроен на возвращение в Формулу-1 в 2021 году.



«С чем не хочу мириться, с чем точно не смирюсь — что не вернусь в Формулу-1 в 2020 году. Я был бы очень разочарован этим. Верю, что смогу вернуться в Формулу-1. Буду готов намного лучше, с теми знаниями, что у меня есть после сезона 2018 года.



Поработаю над собой, учитывая новые правила веса, приду более готовым, чем в 2017 году, когда начинал карьеру в «Форс Индия». Я знал, что останусь без места, уже в середине сезона, но продолжал работать и полностью отдаваться делу. За пределами трассы моя мотивация также была очень высокой. Считаю, работа, которую выполняю каждый день, поможет ситуации измениться. Самоотдача окупится, и я вернусь в 2021 году», — приводит слова Эстебана Окона GrandPrix.