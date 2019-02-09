«Уильямс» показал часть переднего крыла нового болида

Команда Формулы-1 «Уильямс» выпустила очередной тизер нового болида. На новой фотографии можно увидеть часть переднего антикрыла, окрашенного в чёрный цвет.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице команды «Уильямс» в «Твиттере».
Окончательный вариант ливреи машины на сезон-2019 команда представит уже через два дня — 11 февраля.
Ключевые даты Формулы-1 в 2019 году
7 февраля — презентация новых болида и ливреи «Хааса»;
11 февраля — презентация болида «Торо Россо», презентация ливреи «Уильямса»;
12 февраля — презентация болида «Рено»;
13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» (возможно, только ливреи);
14 февраля — презентация болида «Макларена»;
15 февраля — презентация болида «Феррари»;
18 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»;
18—21 февраля — первые предсезонные тесты;
26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.