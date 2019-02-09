«Уильямс» показал часть переднего крыла нового болида

Команда Формулы-1 «Уильямс» выпустила очередной тизер нового болида. На новой фотографии можно увидеть часть переднего антикрыла, окрашенного в чёрный цвет.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице команды «Уильямс» в «Твиттере».



Окончательный вариант ливреи машины на сезон-2019 команда представит уже через два дня — 11 февраля.



Ключевые даты Формулы-1 в 2019 году



7 февраля — презентация новых болида и ливреи «Хааса»;

11 февраля — презентация болида «Торо Россо», презентация ливреи «Уильямса»;

12 февраля — презентация болида «Рено»;

13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» (возможно, только ливреи);

14 февраля — презентация болида «Макларена»;

15 февраля — презентация болида «Феррари»;

18 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»;

18—21 февраля — первые предсезонные тесты;

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.