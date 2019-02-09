Мик Шумахер: продолжать обучение — главное в младших сериях

Новичок Формулы-2 Мик Шумахер поделился ожиданиями от выступлений в серии.



«Будем продолжать двигаться вперёд, как и всегда. Продолжать обучение — главное в младших сериях. И, пусть мы находимся всего в одном шаге от Формулы-1, сейчас наиболее важным аспектом является получение информации и её использование в нужный момент.



Очень здорово, что мне удалось пообщаться с Себастьяном Феттелем. У него огромный опыт в Формуле-1. Всегда приятно погоняться с ним и поговорить о многих вещах, не только о Формуле-1, но и о Формуле-2, и о том, как проводить гоночный уик-энд в целом. Конечно, я собираюсь получать знания, как устроена Формула-1. Я пилотировал болид 1994 года, он похож на машину Формулы-2. Будет интересно протестировать машину, почувствовать скорость и перегрузки. Но более важно будет узнать, как работать с большой командой позади тебя, понять эту систему. Это будет особенным и интересным, потому что будет в новинку. Очень жду этого», — приводит слова Шумахера GPBlog.