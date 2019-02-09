Петров сошёл с ралли Пено из-за поломки подвески

Российский гонщики Виталий Петров не смог продолжить борьбу на ралли Пено из-за проблем с подвеской машины. Соревнование проходит 8—9 февраля в Тверской области и является вторым этапом чемпионата России по ралли.

«Мы готовились на хороший результат и очень хорошо записали стенограму, в четверг с командой отлично протестировали автомобиль и, самое обидное, идеально ехали спецучасток, ни разу не ошиблись и не потеряли время. И на прямой что-то случилось с подвеской, я не сразу понял, что произошло, и не стал останавливаться, ведь нам до финиша спецучастка оставалось около трех километров. Дотянули до финиша и, посмотрев на машину, решили, что продолжать борьбу не сможем.

Очень понравилось покрытие, хоть и плюсовая температура, но не было колеи и можно использовать всю ширину трассы. Прохождение трассы проходило на одном дыхании, жалко, что не проехали всю гонку", — цитирует Петрова пресс-служба ралли Пено.