В Philip Morris не беспокоятся за расследование Австралии по рекламе «Феррари»

Спонсор «Феррари» компания Philip Morris считает, что их совместная инициатива под названием Mission Winnow полностью соответствует законам о рекламе табака, несмотря на то что в Австралии проводится расследование по этому делу.

На новой экипировке гонщиков «Феррари» содержится реклама Mission Winnow. Многие считают, что логотип этой инициативы Philip Morris и «Скудерии» похож на сигарету и напоминает логотип Marlboro (марка сигарет Philip Morris. — Прим. ред). Власти Австралии начали расследование по поводу законности этой рекламы, так как они пересматривают свои законы о контроле за табаком.

Международный директор по глобальным коммуникациям Philip Morris Томмазо ди Джованни заявил, что уверен, что их компания полностью соблюдает законы о рекламе табака, а также добавил, что обсуждает этот вопрос с руководителями австралийского Гран-при.



«Инициатива, а также символы и логотипы, используемые на ливрее «Феррари», соответствуют законам Австралии и штата Виктория. Мы работаем с организаторами местного Гран-при, чтобы понять претензии властей и дать им ответ. Инициатива Winnow не рекламирует и не продвигает продукты или бренды нашей компании. Скорее, она призвана говорить о нашей приверженности к улучшению себя во всём, что мы делаем", — сказал ди Джованни Autosport.