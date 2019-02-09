Гасли: для меня идеально иметь такой ​​ориентир, как Ферстаппен

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли заявил что в первом сезоне за австрийскую команду он будет ориентироваться на его напарника Макса Ферстаппена.

«Я думаю, что мне стоит ориентироваться на Макса. Я основываюсь на его прошлогодних выступлениях. Его трудно сравнивать с Хэмилтоном или Феттелем, но на данный момент он явно один из лучших и самых талантливых парней в паддоке. Так что для меня идеально иметь такой ​​ориентир, как он», — сказал Гасли.



Пьер считает, что его способность к сильным выступлениям на квалификациях поможет ему в предстоящем чемпионате.



«Все мы знаем, что если у тебя хорошая стартовая позиция, то это упрощает гонку. Я думаю, что квалификации — одна из моих сильных сторон, которую мне придётся улучшить вместе с «Ред Булл», — цитирует Гасли Autosport.