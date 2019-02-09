«Торо Россо» назвал точное время презентации болида на сезон-2019

Команда Формулы-1 «Торо Россо» презентует болид на чемпионат 2019 года 11 февраля в 16:30 по московскому времени. Об этом сообщает «Твиттер» итальянской «конюшни».

Напомним, пилотами команды в следующем чемпионате будут россиянин Даниил Квят и тайско-британский гонщик Александер Албон. Ранее «Торо Россо» показал их новую экипировку. А также запустил двигатель нового болида.



Ключевые даты Формулы-1 в 2019 году

7 февраля — презентация новой ливреи «Хааса»;

11 февраля — презентация болида «Торо Россо», презентация ливреи «Уильямса»;

12 февраля — презентация болида «Рено»;

13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» (возможно, только ливреи);

14 февраля — презентация болида «Макларена»;

15 февраля — презентация болида «Феррари»;

18 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»;

18—21 февраля — первые предсезонные тесты;

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.