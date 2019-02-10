Сироткин: будет интересно узнать, как Хартли работает в WEC

Российский гонщик Сергей Сироткин высказался о новозеландце Брендоне Хартли, который заменит Дженсона Баттона в составе экипажа российской команды «СМП Рейсинг» в двух предстоящих гонках чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Хартли выступит в Себринге (США) и Спа (Бельгия) в экипаже с Виталием Петровым и Михаилом Алёшиным. Сироткин так же выступает за «СМП Рейсинг», но поедет в экипаже с Егором Оруджевым и Стефаном Сарразеном.

«Ни для кого не секрет, что Брендон — хороший пилот. Он был основным пилотом в Формуле-1, дважды становился чемпионом WEC. И нам как команде будет интересно узнать, как он работает именно в этом чемпионате, где у него накоплен огромный опыт. Я сам с ним достаточно много общался в Формуле-1. Брендон достаточно простой, открытый парень, с которым всегда приятно поговорить и легко найти общий язык. Поэтому, думаю, наш коллектив хорошо с ним сработается. Так что его приход в команду, пусть и на две гонки, — хорошая новость как в личном, так и профессиональном плане», — сказал Сироткин «Известиям».

Гонка «1000 миль Себринга» состоится 17 марта, «6 часов Спа» — 4 мая.