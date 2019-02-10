Петров: приход Хартли в «СМП Рейсинг» — хорошая новость, у него большой опыт

Российский гонщик Виталий Петров высказался о новозеландце Брендоне Хартли, который заменит Дженсона Баттона в составе экипажа российской команды «СМП Рейсинг» в двух предстоящих гонках чемпионата мира по гонкам на выносливость.

«Это хорошая новость, что Хартли приходит к нам в команду на ближайшие две гонки. У него большой опыт, в том числе в такой сильной команде, где он ранее выступал и с которой выигрывал чемпионат WEC. Уверен, Брендон поможет в дальнейшем развитии нашего прототипа BR1. Думаю, сложностей в том, чтобы быстро сработаться, не должно возникнуть, ведь он профессионал. Одним экипажем — с Брендоном и Михаилом Алёшиным — мы поедем уже на тестах перед гонкой «1000 миль Себринга», которые состоятся достаточно скоро», — приводят слова Петрова «Известия».

Гонка «1000 миль Себринга» состоится 17 марта, «6 часов Спа» — 4 мая.