Эрикссон: для меня наибольшая проблема в IndyCar — стабильность в пилотировании

Новобранец серии IndyCar, бывший гонщик Формулы-1 Маркус Эрикссон принял участие в предсезонных тестах на трассе «Лагуна Сека», что близ Монтеррея (штат Калифорния, США). На лучшем своём круге он отстал от лидера на 1,1 секунды, а от партнёра по команде — на 0,5 секунды. После завершения сессии швед поделился впечатлениями от полученного опыта, назвав свою главную проблему.

«Я не работал на симуляторе с этой трассой, так что всё для меня было здесь ново. Это трек старой школы, с большим количеством гравийных ловушек, так что здесь нужно быть внимательным. Очень много скоростных участков, мне понравилось.

Пока для меня наибольшей проблемой является стабильность. Пилотировать машины IndyCar сложнее, чем болиды Формулы-1, у которых больше прижимной силы. Самый большой вызов для меня в данный момент — понять эту разницу и справиться с ней. Сейчас получается так, что я могу хорошо проводить две-три связки поворотов, а затем терять время в других поворотах. На следующем круге я исправляюсь там, где терял время, но становлюсь хуже, где не ошибался. Так что работаю с командой, чтобы получить стабильность", — приводит слова шведа Motorsport.