Риккардо: не думаю, что Хэмилтон и Феттель помешали моему переходу в их команды

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо считает, что провал его планов по подписанию контракта с одной из топ-команд не мог быть сорван пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном или гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем.

«Помешал ли Хэмилтон или Феттель моему переходу в „Мерседес“ или „Феррари“? Вы должны спросить это у них. Никогда нельзя знать наверняка. Но они считаются двумя лучшими пилотами в мире, которые уверены в себе, и которые считают, что им под силу опередить любого соперника. Честно говоря, не думаю, что они бы остановили мой переход. Такие большие организации, как „Мерседес“ и „Феррари“, сами принимают решения.

Не сомневаюсь, что у Хэмилтона и Феттеля есть влияние, но его недостаточно, чтобы указывать команде направление развития", — приводит слова австралийца Sky Sports.