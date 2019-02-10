Хорнер: появление Леклера заставит Феттеля прогрессировать

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что приход в «Феррари» Шарля Леклера может способствовать прогрессу четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

«Появление Леклера заставит Феттеля искать пути к новому уровню выступлений. Шарль невероятно талантлив. Это отлично для спорта. Себастьяну же 31 год, и он начинает ощущать давление молодых пилотов. С точки зрения спорта это по-настоящему захватывающе.

Ему легко удавалось опережать Феттеля, но с Леклером придётся работать упорнее и искать резервы для прогресса. Так что, возможно, это даже хорошо и подтолкнёт его выйти на новый уровень.

Что касается изменений внутри «Феррари», уверен, Феттель поддержал их, и очевидно, что у него большие ожидания. В команде новый пилот, новый менеджмент и много другого нового", — приводит слова Хорнера Autosport.