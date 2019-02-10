Хорнер: Бинотто не сможет занимать две должности сразу

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о перестановках в руководстве «Феррари». Напомним, Маурицио Арривабене оставил пост главы команды. Эта должность перешла к Маттиа Бинотто, который в то же время пока продолжает выполнять роль технического директора.

«Это большая работа, и невозможно занимать сразу обе эти должности. Вы либо технический директор, либо руководитель. Для Маттиа разворачивается непростой сценарий, и он разрывается между офисами. Обе должности требуют огромной работы.

В «Феррари» решили сделать изменения, и неважно по какой причине. Это будет уже пятый руководитель «Скудерии», который станет моим соперником за то время, пока работаю в «Ред Булл». Каждая смена менеджмента несёт смену подхода и культуры, и на всё это требуется время", — приводит слова Хорнера Autosport.