Ферстаппен: мы с Леклером — новая версия Хэмилтона и Феттеля

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнил себя и Шарля Леклера с Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном.



«Появится ли у Шарля Леклера шанс выиграть титул чемпиона мира? Всё будет зависеть от того, какую машину он получит. Если болид будет достаточно хорош, то, безусловно, у него будет шанс.



Если бы в мой первый год выступлений я получил в распоряжение конкурентоспособный болид, то я однозначно смог бы побороться за чемпионский титул. Возраст не так важен, если у вас есть достойный болид, то вы вполне можете бороться за чемпионат. Думаю, что мы в будущем станем новой версией Льюиса Хэмилтоа и Себастьяна Феттеля, потому что рано или поздно старое поколение уйдёт из Формулы-1», — приводит слова Макса Ферстаппена Gazzetta dello Sport.