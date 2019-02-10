В «Хонде» рассчитывают на работу ФИА над «серыми зонами» регламента

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото подчеркнул, что в компании хотели бы видеть доработку регламента от ФИА и исчезновение в правилах серых зон.



«Когда началась новая эра двигателей, все автопроизводители стремились использовать по максимуму серые зоны регламента в свою пользу. Особенно если говорить о «Мерседесе» и «Феррари». Мы же пришли в чемпионат позднее и уже отставали от конкурентов с точки зрения опыта. Мы хотели бы, чтобы этих серых зон не было. Такие решения должны быть запрещены, и мы надеемся, что ФИА работает в этом направлении.



Люди, которые составляют регламент, являются специалистами в своём деле, так что мы не можем помочь им с решением этой проблемы. Но я думаю, что все только выиграют от того, что в регламенте исчезнут серые зоны», — приводит слова Масаси Ямамото Autosport.