Ферстаппен отработал второй день наказания за стычку с Оконом

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен принял участие в программе FIA International Stewards, которая позволяет судьям различных гоночных серий обмениваться опытом, сообщает Autosport. Ферстаппен участвовал в семинаре в качестве наказания за стычку с Эстебаном Оконом на Гран-при Бразилии 2018 года.



«Мы выполняем свою работу на трассе, пытаясь показать максимум возможного, понятно, что судьи также выполняют свою работу по максимуму, пытаясь принимать верные решения в ходе гонок.



Для меня это был отличный урок, я смог многому научиться, как и во время гонки Формулы-Е в Марракеше. Тогда я лучше понял работу судей, тут тоже всё прошло отлично», — приводит слова Макса Ферстаппена Autosport.