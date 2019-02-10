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Марко не поддерживает идею возможного возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Марко не поддерживает идею возможного возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Авто / Формула-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подчеркнул, что вероятная серьёзная борьба между напарниками по команде не идёт на пользу коллективу.

«Если смотреть со стороны, то борьба между напарниками по команде — это действительно здорово, но руководству команды такое не приносит много удовольствия.

Конкуренция в команде нужна, чтобы пилоты заставляли друг друга двигаться вперёд, прогрессировать. Но их отношения должны быть продуктивными, а не наоборот. Отношения между Даниэлем Риккардо и Максом Ферстаппеном были именно такими. Иногда возникали сложности, но до настоящих проблем дело никогда не доходило. Возвращение Себастьяна Феттеля в состав нашей команды? Скорее нет, чем да», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

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