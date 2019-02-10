Марко не поддерживает идею возможного возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подчеркнул, что вероятная серьёзная борьба между напарниками по команде не идёт на пользу коллективу.



«Если смотреть со стороны, то борьба между напарниками по команде — это действительно здорово, но руководству команды такое не приносит много удовольствия.



Конкуренция в команде нужна, чтобы пилоты заставляли друг друга двигаться вперёд, прогрессировать. Но их отношения должны быть продуктивными, а не наоборот. Отношения между Даниэлем Риккардо и Максом Ферстаппеном были именно такими. Иногда возникали сложности, но до настоящих проблем дело никогда не доходило. Возвращение Себастьяна Феттеля в состав нашей команды? Скорее нет, чем да», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.