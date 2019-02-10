Уэббер: в «Макларене» Зайдль видит отличную возможность изменить ситуацию

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер прокомментировал назначение Андреаса Зайдля на должность управляющего директора «Макларена».



«Зайдль вложит в свою работу все свои силы — он абсолютный трудоголик, подкован в технических вопросах и прекрасно работает с людьми. Он один из лучших профи, с которыми я работал. Мы знакомы с 2005 года, когда вместе работали в «Уильямсе». Он очень заинтересован своим переходом в «Макларен», но понимает, что его ждёт — он получил представление о работе в Формуле-1 ещё в «БМВ». Он всегда хотел вернуться в Формулу-1. Не думаю, что «Макларен» единственные звонили ему из паддока. В «Макларене» Зайдль видит отличную возможность изменить ситуацию.



При всех ошибках Рона Денниса «Макларен» был на высоте именно при нём. У них была сбалансированная коммерческая модель. «Макларен» тогда был монстром. Но затем они начали распаляться на разные области — дорожные машины, «ИндиКар». В Формуле-1 нужно быть сконцентрированным на работе, как лазер», — приводит слова Марка Уэббера Autosport.