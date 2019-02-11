Воробьёв объяснил, почему России нет в ассоциации критикующих промоутеров

Промоутер Гран-при России Сергей Воробьёв ответил на вопрос, почему Гран-при России нет в списке ассоциации промоутеров, которые выступили с заявлением против руководства Формулы-1.

«FOPA довольно слаба как организация. Её деятельность не может принести какие-то результаты, кроме заявлений, что они за всё хорошее и против всего плохого. Мы же первыми публично раскритиковали подход FOPA. Мы стремимся улучшать взаимодействие с чемпионатом и добиваемся своих целей не полуфантастическими альянсами, а методичной работой. Поэтому в Формуле-1 видят в нас компетентного партнёра, приезжающего с конкретными предложениями. Достаточно часто мы находим выгодные и приемлемые решения.

Когда мы только входили в Формулу-1, нам прислали приглашение от этой организации, мы прочитали её уставные документы и увидели там кружок по интересам. В уставе не было каких-то целей или задач. С нас фактически требовали членский взнос и обещали взамен дружить и встречаться раз в год. Пока не будет представлено какого-то плана существования организации, мы не видим в ней смысла. Членство в ней ничего не даёт – только забирает.

У 21 страны слишком разные условия проведения Гран-при, что всё сложно привести к одному знаменателю. Зато сейчас происходит некоторое объединение промоутеров по регионам, и это может заработать. Но если у нас будет происходить подобное, то сперва будут дела, а потом заявления – с вовлечением Liberty в дискуссии", — сказал Воробьёв Sports.