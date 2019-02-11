Марко не знает, останется ли «Ред Булл» в Формуле-1 после 2020 года

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что решение по тому, останется ли австрийская команда в Формуле-1 после 2020 года, будет во многом зависеть от «Хонды», которая поставляет ей двигатели.

«На данный момент решение не принято. Пока нет регламента, нет соглашения с правообладателем, нет ничего. У нас тот же подход, что и у «Хонды». Мы надеемся, что всё наконец-то прояснится, и, если «Хонда» решит остаться в Формуле-1 после 2020 года, мы предоставим им всё необходимое для участия.



Мы всегда выступали против гибридных двигателей, но «Хонда» хочет продолжать работать с этим двигателем. Мы изменили своё мнение, потому что сейчас «Хонда» является нашим поставщиком. Впервые за 14 лет к нам относятся как к заводской команде, что, конечно, создаёт совершенно другую ситуацию», — сказал Марко Auto Motor und Sport.