В «Макларене» ещё не решили, будет ли Алонсо участвовать в предсезонных тестах

Спортивный директор «Макларена» Жиль де Ферран сообщил, что британская команда ещё не определилась с тем, стоит ли гонщику Фернандо Алонсо участвовать в предсезонных тестах в Барселоне, которые пройдут с 18 по 21 февраля.

«Мы ещё не знаем, посмотрим. Я всегда говорил, что для меня Фернандо — один из лучших гонщиков в истории. И его победа на «24 часах Дайтоны» ещё раз подчеркнула это. Он невероятный гонщик. Подготовка «Макларена»? Кажется, всё идёт хорошо. Очевидно, чтобы узнать, насколько конкурентоспособной будет команда при новых правилах, нам нужно подождать и увидеть это на тестах в Барселоне», — цитирует де Феррана F1i.

Напомним, что вторые предсезонные тесты пройдут в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.