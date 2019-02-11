Ферстаппен получит от Aston Martin три служебных авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в ближайшем будущем получит от компании Aston Martin три разных служебных автомобиля, сообщает GPblog



В настоящее время у Ферстаппена машина Aston Martin марки DB11, но он заменит её на совершенно новый Vantage, который продаётся за 200 тыс. фунтов стерлингов.



«Я гонял на ней по трассе, очень весело», — сказал Ферстаппен.



Через год Макс получит в пользование DBS Superleggera стоимостью 350 тыс. фунтов.



«Он мой фаворит из трёх машин. Обладает большой мощностью, я был впечатлён, когда мне довелось провести на ней тест-драйв в Англии», — отозвался голландец.



После года использования DBS Ферстаппен получит третий подарок, который останется у него, — гиперкар Aston Martin Valkyrie. Он стоит около 2,5 млн фунтов.

«Aston сейчас занят тестированием этой машины, поэтому я не могу сказать, когда он выйдет. Посмотрим, когда придёт время», — заявил Макс.