Квят: думаю, мы смотримся неплохо, я верю в парней в команде

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился собственными мыслями насчёт предстоящего сезона Формулы-1. Сегодня, 11 февраля, «Торо Россо» показал свой болид на сезон-2019 — STR14.



«Мы пока не знаем точно, где окажемся. Как и все остальные, мы упорно работали над автомобилем в целом, в то время как я со своей стороны работал над собой и собственной формой. Я верю в парней в команде, они знают, что делают. Я и мои инженеры сделаем всё, чтобы добиться максимума от машины, которую построила для нас команда. Думаю, мы смотримся неплохо, я чувствую, что все мотивированы и сосредоточены. И это придаёт мне уверенности в будущем», — приводит слова Квята пресс-служба итальянского гоночного коллектива.



«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию презентации «Торо Россо».

Нам показали машину Квята. И сказали, что он заслужил новый шанс «Торо Россо» показал свой автомобиль на новый сезон Формулы-1. Смотрим, на чём поедут Квят и Албон.