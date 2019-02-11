Тост: думаю, «Торо Россо» будет сильной командой середины пелотона

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост признался, что не хочет давать конкретные обещания относительно результатов своего гоночного коллектива в сезоне-2019 Формулы-1. Вместе с тем Тост надеется, что «Торо Россо» сможет составить сильную конкуренцию командам-середнякам.



«До начала тестов рано говорить о каких-то конкретных целях, и мы пока не хотим их себе ставить. Но то, как мы развиваемся, степень синергии с Red Bull Technology, вера в наших инженеров, впечатляющий прогресс „Хонды“, который они демонстрируют, и пара сильных пилотов придают мне уверенности. Думаю, мы будем сильной командой середины пелотона», — приводит слова Тоста пресс-служба итальянского гоночного коллектива.



«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию презентации «Торо Россо».

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