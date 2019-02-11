«Хонда»: цель с «Торо Россо» — добиться более высокой позиции в общем зачёте

Технический директор «Хонды Ф-1» Тойохару Танабе рассказал о целях японского автопроизводителя в сезоне-2019 Формулы-1, где «Хонда» будет поставлять двигатели «Торо Россо» и «Ред Булл».



«Наша цель — добиться для обеих команд более высоких результатов, чем в 2018-м. В контексте „Торо Россо“ это значит добиться более высокой позиции в Кубке конструкторов, набрать больше очков, выступать более стабильно и, возможно, повторить результат гонки в Бахрейне — или даже превзойти его. Однако на данной стадии сезона мы не можем знать, чего ожидать, потому что, как и во всех видах спорта, результат также зависит от того, чего добьются наши оппоненты», — приводит слова Танабе пресс-служба итальянской команды.

Нам показали машину Квята. И сказали, что он заслужил новый шанс «Торо Россо» показал свой автомобиль на новый сезон Формулы-1. Смотрим, на чём поедут Квят и Албон.