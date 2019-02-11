«Уильямс» показал новую бело-лазуревую ливрею на сезон-2019

Команда Формулы-1 «Уильямс» представила новую ливрею своего болида, с которой она будет выступать в сезоне-2019. Презентация болида прошла в онлайн-режиме. Новый болид окрашен в бело-голубые цвета. Примечательно, что на презентации был использован прошлогодний болид команды, однако на него было установлено новое переднее крыло, которое, согласно техническому регламенту, будет разительно отличаться от образца 2018 года.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Боевыми пилотами «Уильямса» в предстоящем сезоне станут поляк Роберт Кубица и британец Джордж Расселл. Для Кубицы этот сезон станет первым после аварии на ралли в 2011 году, из-за которой он был вынужден приостановить свою карьеру — в той аварии Кубица получил серьёзные повреждения правой руки. Таким образом, предстоящий сезон для Кубицы станет первым боевым после восьмилетнего перерыва.



Для Джорджа Расселла же предстоящий сезон станет дебютным в чемпионате Формулы-1. В прошлом году он выступал в Формуле-2, где выиграл чемпионский титул, опередив в чемпионате двух других новичков сезона Формулы-1 — Ландо Норриса и Александра Албона.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале команды «Уильямс».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию презентации «Уильямса».