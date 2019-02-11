Квят: Кубица первым привёл меня в паддок Формулы-1 в 2009 году

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился своими воспоминаниями о первой встрече с Робертом Кубицей, который, как и Квят, возвращается в Формулу-1 в 2019 году.



«Да, сезон должен получиться запоминающимся. Я считаю, в каждом сезоне Формулы-1 есть интересные аспекты. В этом году было много перестановок на рынке пилотов, а кроме того внедряются новые правила. Возвращение Роберта – это очень интересно. Я знал его с тех времён, когда был молодым, и гоняться с ним – это что-то, чего я жду с нетерпением. Он был парнем, который первый привёл меня в паддок Формулы-1 в 2009 году.



Я выступал в картинге, а у него была картинговая команда. Я выиграл гонку и получил билет посмотреть тесты Ф-1 в Барселоне. Я увидел там Роберта, и он сказал: «О, это ты». А затем он провёл для меня экскурсию по боксам «БМВ». Он показал мне рулевое колесо, машину, комнату инженеров – всё. Это было классное памятное событие. Что касается остального, надеюсь, борьба на трассе станет острее, а отрывы между командами не будут такими большими. Это бы здорово помогло гонкам», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба команды.

«Не хочу говорить, изменился я или нет». На что настроен Квят перед возвращением Собирается ли Квят стать лидером «Торо Россо» и почему он так ждёт возвращения Кубицы.