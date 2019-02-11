Уильямс — о новой ливрее: хотели показать обновлённый бренд

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс объяснила причины изменений в ливрее болида команды.



«За этой ливреей стоит определённая история. Мы были заранее осведомлены об уходе Martini, что дало нам возможность обдумать, как мы хотим позиционировать свою команду в будущем, поскольку этот сезон является важным для нас на долгие годы вперёд.



Таким образом, на создание ливреи мы потратили много времени. У нас в «Уильямсе» отличная творческая команда. Я хотела видеть ливрею, которая рассказывала бы историю того, где мы хотим быть в будущем. Традиционные цвета команды — белый и тёмно-синий, но мы хотели отойти от этого и показать нас как обновлённый бренд.



Нам хотелось рассказать отличную историю и выпустить болид с яркой ливреей. Чувствую, что у нас получилось. Фрэнку Уильямсу очень понравилась новая ливрея. Он понял аргументы ухода от традицонных цветов. Ему понравилось. Думаю, если бы было иначе, он бы уволил меня», — приводит слова Клэр Уильямс Racer.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»