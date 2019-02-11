В Катаре прекратят вещание Формулы-1 из-за пиратства

Катарская телесеть BeIN Sports не стала продлевать контракт с Формулой-1 из-за претензий по распространению пиратского контента, сообщает PitPass. Действующее соглашение Формулы-1 и катарского медиахолдинга истекло в конце 2018 года.



Причиной стали пиратские трансляции на ближневосточном канале BeoutQ, на котором показывались трансляции Формулы-1, с картинкой и комментариями телеканала BeIN Sports, с десятисекундной задержкой от оригинала.



Стоит отметить, что это уже не первая ситуация с пиратскими трансляциями на телеканале BeoutQ, транслируемом через оператора, принадлежащего саудовскому правительству. Ранее BeoutQ обвиняли в пиратских трансляциях чемпионата мира по футболу, Лиги чемпионов, АПЛ и многих других спортивных соревнований. Владельцы и спонсоры BeoutQ до сих пор неизвестны. С июня Формула-1 ведёт расследование в отношении саудовской компании.