Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто /

В Катаре прекратят вещание Формулы-1 из-за пиратства

В Катаре прекратят вещание Формулы-1 из-за пиратства
Авто / Формула-1

Катарская телесеть BeIN Sports не стала продлевать контракт с Формулой-1 из-за претензий по распространению пиратского контента, сообщает PitPass. Действующее соглашение Формулы-1 и катарского медиахолдинга истекло в конце 2018 года.

Причиной стали пиратские трансляции на ближневосточном канале BeoutQ, на котором показывались трансляции Формулы-1, с картинкой и комментариями телеканала BeIN Sports, с десятисекундной задержкой от оригинала.

Стоит отметить, что это уже не первая ситуация с пиратскими трансляциями на телеканале BeoutQ, транслируемом через оператора, принадлежащего саудовскому правительству. Ранее BeoutQ обвиняли в пиратских трансляциях чемпионата мира по футболу, Лиги чемпионов, АПЛ и многих других спортивных соревнований. Владельцы и спонсоры BeoutQ до сих пор неизвестны. С июня Формула-1 ведёт расследование в отношении саудовской компании.

Источник: Pitpass Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент