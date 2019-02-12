«Ред Булл» представил тизер презентации нового болида

Команда Формулы-1 «Ред Булл» выпустила тизер к презентации нового болида, которая состоится 13 февраля 2019 года. На тизере можно увидеть название нового болида — RB15 и дату презентации.



В один день с «Ред Булл» презентации проведут также «Мерседес» и «Рейсинг Пойнт».

Посмотреть видео можно на официальной странице команды «Ред Булл» в «Твиттере».

Ключевые даты Формулы-1 в 2019 году



12 февраля — презентация болида «Рено»

13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» (возможно, только ливреи)

14 февраля — презентация болида «Макларена»

15 февраля — презентация болида «Феррари»

18 февраля — презентация болида «Альфа Ромео»

18-21 февраля — первые предсезонные тесты

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.