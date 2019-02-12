Хорнер уверен, что общественные работы будут полезны Ферстаппену

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что общественные работы будут ценным уроком для пилота его команды Макса Ферстаппена. Голландец получил наказание от ФИА за стычку с Эстебаном Оконом на Гран-при Бразилии 2018 года. 21-летний Ферстаппен был задействован во время гонки Формулы-E в Марракеше.



«Я думаю, что для него это была хорошая практика, чтобы увидеть, что происходит по другую сторону забора», — сказал Хорнер Motorsport-Total.



Несмотря на то что Ферстаппен был наказан, Хорнер не хочет, чтобы Макс менял свой стиль.



«Это именно то, что отличает его и делает особенным гонщиком. Он характеризуется полной решимостью и не боится. Если он изменится, это будет означать, что он станет намного менее популярным», — добавил Хорнер.