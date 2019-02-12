Хорнер не боится, что молодость пилотов негативно скажется на «Ред Булл»

Пилот Даниэль Риккардо покинул «Ред Булл». Теперь гонщиками австрийской команды являются 21-летний Макс Ферстаппен и Пьер Гасли, который ещё не выступал за топовую команду. Однако руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не считает, что это скажется на подготовке «конюшни» к сезону Формулы-1.

«Макс знает, чего он хочет от болида, и обратная связь от него предельно ясна. Он очень много работает за кулисами и провёл часы за симулятором. Даниэлю не нравилась эта часть работы с инженерами. Отношение Ферстаппена к работе очень похожа на отношение Себастьяна Феттеля. Они оба постоянно сосредоточены на деталях», — сказал Хорнер Motorsport-Total.

По словам Кристиана, по этой причине никто в «Ред Булл» не боится, что команда без Риккардо при подготовке к предстоящему сезону «получит меньше данных или информации».