Бутылка соуса помогла «Уильямсу» подписать контракт с новым титульным спонсором

Бутылка соуса HP помогла «Уильямсу» достичь партнёрства с компанией ROKiT, которая стала новым титульным спонсором британской команды. Об этом рассказала заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс.

«Джонатан (Джонатан Кендрик — председатель ROK Brands. — Прим. ред.) — большой любитель соуса HP. И он сказал мне, когда прилетал: «Мне понадобится бекон с небольшим количеством соуса HP». И на нашей первой встрече была бутылка HP, подписанная обоими нашими гонщиками. И я думаю, что контракт был заключён в значительной степени благодаря этому», — сказала Клэр Уильямс RaceFans.

Кендрик отметил, что ROKiT вёл переговоры о сделке с другими командами Формулы-1, однако он выбрал «Уильямс», так как является британцем, как и команда.