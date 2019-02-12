Вольф: «Мерседес» должен признать, что может проиграть в этом году

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что обеспокоен тем, что изменения в правилах могут прервать доминирование его команды в Формуле-1.

«Воздух становится более разреженным. Когда одна команда доминирует, начинают менять правила, чтобы подвинуть эту команду. С изменением регламента на аэродинамику в 2019 году они пытаются изменить расстановку сил в Формуле-1. Мы видели это в прошлом с «Феррари» и «Ред Булл». Мы должны оставаться мотивированными и ставить правильные цели.



Наша задача с каждым годом усложняется. Мы ставим ориентиры, но это мотивирует наших оппонентов. Мы должны признать, что конкуренция сильна и мы можем проиграть чемпионат в этом году», — сказал Вольф Motorsport-Total.