Источник: гонщик «СМП Рейсинг» станет одним из запасных пилотов «Рено»

Сегодня, 12 февраля, в 14:30 по московскому времени в британском городе Энстоуне начнётся презентация нового болида команды «Рено» — R.S.19. По информации ирландского журналиста портала FormulaSpy Томаса Махера, во время презентации может быть объявлено, что одним из неосновных гонщиков «Рено» в сезоне-2019 станет пилот, входящий в программу «СМП Рейинг».



«Слышал, что пилот, поддерживаемый „СМП Рейсинг“, будет объявлен резервным гонщиком или пилотом по развитию „Рено“. Нужно подождать, чтобы узнать», — написал Махер в своём твиттер-аккаунте.



Напомним, что в 2016-2017 годах в «Рено» работал Сергей Сироткин, который в сезоне-2018 стал боевым гонщиком «Уильямса», однако покинул команду по окончании чемпионата. В 2019 году россиянин будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC.