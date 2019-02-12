Зайдль начнёт работу управляющим директором «Макларена» с 1 мая

Пресс-служба «Макларена» подтвердила, что Андреас Зайдль, недавно назначенный управляющим директором британской команды в Формуле-1, начнёт работу 1 мая 2019 года.



«Мы рады, что Андреас может присоединиться к команде 1 мая. Это позволит нам продолжить реализацию нашего плана по восстановлению, и мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать его в «Макларене», — сказал исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.

Отметим, что Зайдль будет отчитываться перед Брауном, ответственным за все аспекты гоночной программы «Макларена».

Напомним, ранее Андреас был руководителем команды «Порше» в категории LMP1 чемпионата мира по гонкам на выносливость. До этого Андреас с 2000 по 2006 год работал в BMW Motorsport, а затем до 2009-го в «БМВ-Заубер».