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«Рено» показал болид R.S.19 на сезон-2019 Формулы-1

«Рено» показал болид R.S.19 на сезон-2019 Формулы-1
Авто / Формула-1

Французская команда Формулы-1 «Рено» официально представила свой новый автомобиль под индексом R.S.19, который будет использовать в сезоне-2019. Презентация болида прошла на базе «Рено» в британском городе Энстоуне. Новый автомобиль в целом сохранил прошлогоднюю раскраску. Машина была создана в соответствии с изменённым техническим регламентом Формулы-1, существенно упрощающим переднее антикрыло. Такие изменения были введены ради увеличения шансов на обгоны.

R.S.19
R.S.19
Фото: Renault F1 Team
R.S.19
R.S.19
Фото: Renault F1 Team
R.S.19
R.S.19
Фото: Renault F1 Team

В сезоне-2018 «Рено» занял четвёртое место в командном зачёте Формулы-1. В 2019 году Нико Хюлькенберг продолжит выступать за команду, а его новым напарником вместо Карлоса Сайнса станет Даниэль Риккардо, перешедший из «Ред Булл».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию презентации «Рено».

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