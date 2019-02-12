«Рено» показал болид R.S.19 на сезон-2019 Формулы-1

Французская команда Формулы-1 «Рено» официально представила свой новый автомобиль под индексом R.S.19, который будет использовать в сезоне-2019. Презентация болида прошла на базе «Рено» в британском городе Энстоуне. Новый автомобиль в целом сохранил прошлогоднюю раскраску. Машина была создана в соответствии с изменённым техническим регламентом Формулы-1, существенно упрощающим переднее антикрыло. Такие изменения были введены ради увеличения шансов на обгоны.

R.S.19 Фото: Renault F1 Team

R.S.19 Фото: Renault F1 Team

R.S.19 Фото: Renault F1 Team

В сезоне-2018 «Рено» занял четвёртое место в командном зачёте Формулы-1. В 2019 году Нико Хюлькенберг продолжит выступать за команду, а его новым напарником вместо Карлоса Сайнса станет Даниэль Риккардо, перешедший из «Ред Булл».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию презентации «Рено».