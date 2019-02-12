В польской криптокомпании объяснили, почему предпочли «Уильямсу» «Ред Булл»

Соучредитель польской криптовалютной компании FuturoCoin Роман Зиемян рассказал, почему они заключили партнёрство с «Ред Булл», а не с «Уильямсом», в котором есть польский пилот Роберт Кубица.

«Мы вели переговоры с „Уильямсом“. Он интересовал нас прежде всего из-за Роберта Кубицы. Мы знаем, что его присутствие в „Уильямсе“ — это гарантия огромного охвата в польских СМИ, ведь наша страна любит Роберта. Из-за него мы смотрим Формулу-1 почти с таким же большим удовольствием, как прыжки на лыжах с трамплина.

Мы работаем на международном рынке. Однако после тщательного анализа выяснилось, что нам ближе «Ред Булл». Скорость, современность, криптовалюты — это всё всегда что-то новое и интересное, а «Ред Булл», как мы знаем, это очень любит. Ну и давайте не будем обманывать себя, наш логотип будет на болиде, который будет бороться за чемпионство. Не то чтобы я не верю в «Уильямс», но им определённо будет гораздо сложнее», — сказал Зиемян F1talks.