В «Уильямсе» гордятся, что производят болиды сами, в отличие от других команд

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс уверена, что команды Формулы-1 должны быть более самостоятельными в производстве болидов.

«В нынешнее время нелегко быть действительно независимым конструктором. Вероятно, это была одна из причин, по которой мы стали лишь 10-ми в прошлом году, учитывая работу, которая ведётся между определёнными командами. Но они не нарушают правил.



Одна из причин, по которой мы так поддерживаем деятельность ФИА и ФОМ, заключается в том, что нужно пересмотреть список деталей [которые можно поставлять клиентам]. Мы большие сторонники этого. Мы знаем, что это в 2021 году расстановка сил в Формуле-1 изменится в сторону таких команд, как наша. Мы невероятно гордимся тем, что являемся настоящими конструкторами в том смысле, что производим все наши болиды сами», — сказала Клэр Уильямс Autosport.