Главный моторист «Рено»: у нас была лучшая зима за всё время

Главный моторист «Рено» Реми Таффен рассказал о подготовке новых силовых блоков к сезону-2019 Формулы-1.



«У нас сейчас есть необходимая структура и нужные люди. И мы можем видеть результат этого. Мы упорно работали над ERS и двигателем внутреннего сгорания. В 2018 году мы внедрили некоторые новые концепции, которые оказались успешными — некоторые из-за них будут задействованы и в 2019-м. В результате у нас была лучшая зима за всё время», — приводит слова Таффена GPBlog.



«Мы до последнего работали над производительностью и надёжностью двигателя. Мы уже построили двигатели для тестов и скоро подготовим моторы для гонок. Мы удовлетворены тем, чего смогли добиться», — добавил моторист в интервью пресс-службе «Рено».

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