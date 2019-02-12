Хюлькенберг: важно сделать хороший шаг вперёд и выступать более стабильно

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от сезона-2019 Формулы-1 в день презентации нового болида R.S.19.



«Мы как команда добились серьёзного прогресса с начала 2017 года. Когда я пришёл, то инфраструктура ещё была незрелой. Мы прошли с тех пор длинный путь, добившись серьёзного прогресса в этом отношении. Я видел части шасси в Энстоуне, наши сотрудники проделали немалую работу по обе стороны Ла-Манша, чтобы создать хорошую технику. Я знаю, что мы делаем и что было изменено, так что не могу дождаться момента, когда увижу машину и опробую её.



Я всегда нацеливаюсь на то, чтобы выступать на максимуме. Хочу извлечь всё из себя, а также из команды и машины. Важно, чтобы мы как команда сделали хороший шаг вперёд и выступали более стабильно. Мы хотим продолжить поступательную тенденцию и развитие», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».

«Рено» наконец-то показал свой новый болид. И пообещал классный мотор Четвёртая презентация нового сезона Формулы-1. Возвращения Сироткина в «Рено» мы не дождались. По крайней мере, пока.