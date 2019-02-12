Риккардо: я ценю Хюлькенберга как пилота — и я всегда делал это

Гонщики «Рено» Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг высоко оценили способности друг друга перед первым совместным сезоном в составе французской команды.



«Я относительно хорошо знаю Нико — по гонкам, а также потому, что он тоже живёт в Монако. Мы примерно одного возраста, росли в похожих „формулах“. Я ценю его как пилота — и я всегда делал это. Он выиграл практически всё в младших сериях, и это подчёркивает его способности. Я всегда высоко ценил его как соперника и с нетерпением жду работы в качестве напарников», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».



«Даниэль — хороший парень, я знаю его много лет по выступлениям в Формуле-1. Он тоже живёт в Монако, я там время от времени его вижу. Нам обоим нравится играть в теннис, так что мы пару раз играли вместе. Мы хорошо ладим, и у нас всегда были хорошие отношения. У нас сильный дуэт, мы выступаем за сильную команду, так что нацеливаемся на то, чтобы всё пошло плавно, и на хороший сезон», — добавил со своей стороны Хюлькенберг.

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