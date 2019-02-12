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Мотор «Рено» в режиме квалификации станет мощнее почти на 50 л.с.

Мотор «Рено» в режиме квалификации станет мощнее почти на 50 л.с.
Авто / Формула-1

Мотористам «Рено» удалось добиться значительного прогресса в развитии силовой установки Формулы-1 в преддверии сезона-2019. По информации BBC, в квалификационном режиме обновлённый двигатель должен развивать на 47 лошадиных сил больше, чем его предшественник образца 2018 года. В гоночном режиме разница менее существенная — 27 лошадиных сил. Такие показатели позволят мотору «Рено» примерно выйти на показатели «Мерседеса» и «Феррари» образца сезона-2018.

«В Вири очень сильно провели зиму. Я бы сказал, что это самый большой шаг вперёд, который мы сделали с момента внедрения V6. Но я не знаю, насколько мы быстры по сравнению с остальными, и не знаю, чего добились другие», — отметил руководитель «Рено» Сириль Абитебуль.

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