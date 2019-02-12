Авария с Ферстаппеном в Баку стала одной из причин ухода Риккардо из «Ред Булл»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что авария с экс-напарником по команде Максом Ферстаппеном на Гран-при Азербайджана в 2018 году стала одной из причин, по которой он решил покинуть «Ред Булл».

«Я не хотел выражать недовольство этим инцидентом. Не могу сказать, какую роль сыграл этот инцидент в принятии решения об уходе из „Ред Булл“, но он был одной из многочисленных причин.

Мы с Максом тогда вежливо обсудили этот инцидент. Но я не чувствовал себя виноватым. Пусть даже я врезался в него, все видели, какой он совершил манёвр. К моменту самой аварии наша борьба длилась очень долго и контакты уже были, меня не устраивало то, как решали этот вопрос в руководстве «Ред Булл».

После гонки я чувствовал, что команда возлагает на нас вину в равной степени. Возможно, я просто слишком упрям, но я не думаю, что вина была равной. Так что да, этот инцидент был небольшой частичкой, которая внесла вклад в решение об уходе, меня раздражал этот момент. Но он не был ключевым фактором в разрыве отношений с командой», — приводит слова Риккардо BBC.