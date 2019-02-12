«Уильямс» может отменить съёмочный день из-за проблем с поставками ряда узлов

Команда «Уильямс» одной из первых представила ливрею на сезон-2019, сделав это вчера, 11 февраля. Тем не менее, невзирая на это, у британской конюшни могут возникнуть проблемы с дальнейшими планами предсезонной подготовки.

В частности, «Уильямс» может отменить съёмочный день из-за больших проблем с поставками ряда узлов, необходимых для завершения работы над болидом, сообщает The Judge 13. Изначально планируется, что съёмочный день будет проведён 16 февраля.

Напомним, что в новом сезоне пилотами «Уильямса» станут Роберт Кубица и Джордж Расселл.

Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока остаются:



13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Форс Индия»

14 февраля — презентация «Макларена»

15 февраля — презентация «Феррари»

18 февраля — презентация «Заубера»

18-21 февраля — первые предсезонные тесты

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.