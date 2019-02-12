«Рено» опасается не успеть подготовить болид к предсезонным тестам

Глава «Рено» Сириль Абитебуль признал, что чрезмерное стремление разработать максимально эффективный болид привело к тому, что в Энстоуне происходит задержка с производством некоторых деталей. Это может привести к тому, что французская команда не успеет подготовиться к предсезонным тестам.

«Времени очень мало. Но у нас есть основания полагать, что мы успеем всё подготовить к началу тестов. Приоткрою секрет, если скажу, что мы планировали провести шейкдаун в субботу, во время съёмочного дня, но сейчас не совсем понятно, удастся ли нам это сделать. Что касается того, успеем ли мы подготовить болид непосредственно к тестам, то сейчас я ни в чём не уверен на 100%.

Наверняка могу сказать, что у нас будут два пилота, моторхоум и кофе-машина. Происходящее — последствия поздних изменений в регламенте. Такова жёсткая реальность, и я уверен, что мы не единственная команда, которая столкнулась со всем этим.

Понимаем, есть прямая связь между тем, сколько времени вы проводите в работе с аэродинамической трубой и результатами. Мы постоянно балансировали на грани, но в этот раз, вероятно, мы её пересекли и сейчас ведётся активная работа, чтобы подготовить всё к тестам", — приводит слова Абитебуля Motorsport.