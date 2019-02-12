Вольф: ожидаю жёсткую борьбу между Хэмилтоном и Боттасом

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что в новом сезоне ждёт от пары пилотов команды конкурентной борьбы друг с другом.

«Я виделся с обоими нашими пилотами после зимнего перерыва, и это была пауза, которая была им нужна, ведь минувший сезон был очень напряжённым. Льюис вернулся свежим и хорошо натренированным. Валттери совершил перезагрузку, и ему нужно было время, чтобы всё обдумать. Он очень важная часть команды.

Ожидаю, что в новом сезоне между Хэмилтоном и Боттасом развернётся жёсткая борьба, и ожидаю, что они будут бороться и с нашими соперниками.

Что касается целей на сезон, то, конечно, пять титулов кряду превзошли все наши ожидания. Но каждый чемпионат начинается с нуля и мы ничего не можем взять с собой из прошлого года. Так что мы воспринимаем всё с той же мотивацией, и мы также голодны до побед», — приводит слова Вольфа Planet F1.