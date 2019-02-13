Риккардо: не чувствую, что «Рено» чего-то не хватает

Новобранец «Рено» Даниэль Риккардо убеждён, что французская команда в плане инфраструктуры ничем не проигрывает «Ред Булл». По словам австралийца, на базе команды нет ничего такого, чего бы ей не хватало.

«Я прохаживался по базе, и у меня не было мыслей вроде „у “Ред Булл" было так, вам нужно сделать" и так далее. Я не чувствую, что здесь чего-то не хватает. Думаю, что, когда сяду за руль, пойму больше по поводу того, что нам надо, но пока я наблюдаю здесь хорошие вещи. Команда упорно работала на протяжении всей зимы. Отличная трудовая этика — одна из первых вещей, которые я здесь увидел.

Подписывая контракт, я хорошо понимал, что, вероятнее всего, в Мельбурне «Ред Булл» нас опередит, так что принимаю это. Я буду следить за «Ред Булл» и буду следить за «Мерседесом» и «Феррари». Не буду испытывать горечи, если «Ред Булл» опередит нас в Австралии, сейчас у нас разные маршруты, но я не собираюсь быть четвёртым постоянно", — приводит слова Риккардо Autosport.