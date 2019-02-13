В «Рено» заверили, что уход Гона не поменяет стратегию компании в Ф-1

Президент Renault Sport Racing Жером Столл решил прояснить ситуацию с будущим команды, после того как в громкий скандал был вовлечён бывший руководитель концерна Renault-Nissan Карлос Гон. По словам функционера, перемены в верхушке никак не отразятся на коллективе Формулы-1.

«Карлос Гон ушёл, но пришедший ему на замену Тьерри Болоне — настоящий фан Формулы-1. Невзирая на плотный график, в декабре он прибыл на базу в Вири. Он пришёл и ясно дал понять, что наша стратегия не изменится.

Договор согласия истечёт через два года, и мы должны знать, что буде дальше, это моё главное беспокойство. Когда я в следующий раз встречу Чейза Кэри, буду давить на него, чтобы узнать стратегию развития и его планы. Хочу узнать, когда решение будет принято, это критически важно для нас", — приводит слова Столла Reuters.